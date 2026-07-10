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Наука

У северных Курил произошло землетрясение

У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла
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Землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера произошло в Тихом океане у северных Курил в 9:53 (1:53 мск) 10 июля. Об этом сообщает Единая геофизическая служба Российской академии наук (РАН).

По информации ученых, эпицентр землетрясения находился в 81 километре восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 59 км.

На Парамушире подземные толчки ощущались силой до 2–3 баллов. Тревога цунами в регионе не объявлялась.

В конце мая ученые МФТИ и Университета Иннополис разработали алгоритм SPAD (Seismogenic Patches Detection), который позволяет обнаружить наиболее опасные сейсмогенные участки тектонических разломов, на которых зарождаются сильнейшие землетрясения. Это поможет улучшить систему предупреждения катастроф и оценить сейсмические риски при строительстве.

Уточняется, что до сих пор ученые могли определять расположение таких зон только постфактум, анализируя уже случившееся землетрясение. Новая разработка ученых МФТИ позволяет заглянуть в глубь разлома заранее, не дожидаясь катастрофы.

Ранее на Камчатке объявляли угрозу цунами из-за землетрясения в Японии.

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