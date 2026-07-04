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Общество

В США более 840 тысяч домов остались без электричества из-за жары

Более 840 тысяч домов в США остались без электричества из-за жары и штормов
David Lucas/Reuters

Более 840 тысяч домохозяйств в США остались без электроснабжения на фоне экстремальной жары и штормовой погоды. Это следует из данных сайта PowerOutage.

По данным на 16:19 мск, общее число отключений составило по меньшей мере 843 тысячи. Особенно пострадали штаты Мичиган (385 тысяч), Нью-Джерси (179 тысяч), Пенсильвания (66 тысяч), Иллинойс (54 тысячи), Огайо (46 тысяч), Висконсин (20 тысяч), Нью-Йорк (16 тысяч) и Индиана (11 тысяч).

До этого сообщалось, что аномальная жара, охватившая центральные и восточные штаты США, нарушила проведение массовых мероприятий, посвященных Дню независимости страны. Из-за высокой температуры власти Вашингтона и десятков других американских городов были вынуждены отменить или перенести традиционные праздничные парады, концерты и фейерверки.

Как сообщил CNN, в некоторых районах восточной части США, таких как Нью-Йорк и Вашингтон, температура может стать самой высокой за более чем десятилетие, и в ближайшие дни будет побито множество температурных рекордов.

Ранее сообщалось, что экономика Европы потеряла €5 млрд из-за экстремальной жары.

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