В Индии женщину арестовали за черную магию

Полиция индийского штата Карнатака задержала 65-летнюю женщину по подозрению в проведении ритуала черной магии в здании суда. Об этом сообщает NDTV.

По версии следствия, женщина по имени Манджула проникла в зал заседаний, рассыпала горчичные семечки на кресло судьи, после чего покинула помещение. Ее действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Правоохранители утверждают, что, согласно местным поверьям, ритуал направлен на то, чтобы навести порчу на судью или повлиять на принимаемые им решения.

После инцидента сотрудники суда обратились в полицию. Следователи выясняют, действовала ли подозреваемая одна или у нее были сообщники, а также устанавливают мотивы ее поступка.

В настоящее время женщина находится под стражей. Ей предъявлено обвинение по статье, связанной с колдовством и суеверными практиками, которая действует в ряде индийских штатов.

В феврале в Индии сожгли мать и ребенка после обвинений в колдовстве. В штате Джаркханд толпа ворвалась в дом, где спала семья из четырех человек. Разъяренные люди облили керосином женщину с двухмесячным ребенком на руках и подожгли. Муж жертвы рассказал, что его 32-летнюю жену обвинили в колдовстве родственники односельчанина, который долгое время боролся с тяжелой болезнью, но не смог ее победить.

Ранее в Кении избили женщин, заподозрив их в колдовстве и краже пенисов у мужчин.