В Кении избили женщин, заподозрив их в краже пенисов у мужчин

В Кении избили женщин, заподозрив их в колдовстве и краже пенисов у мужчин

В Кении восемь человек были задержаны после серии нападений на женщин, спровоцированных слухами о загадочном исчезновении мужских половых органов после контакта с «колдуньями», пишет TV47 Digital.

Согласно материалам дела, один из мужчин заявил, что после разговора с женщиной по имени Беатрис Акиньи его пенис якобы исчез. После этого группа людей напала на женщину и нанесла ей серьезные травмы.

По обвинению в нападении и причинении тяжкого вреда здоровью были задержаны несколько подозреваемых. Суд постановил оставить часть из них под стражей до конца июня, пока готовятся документы для рассмотрения вопроса о залоге.

Еще двое подозреваемых останутся под арестом до начала июля в рамках отдельного расследования. Они также заявили, что столкнулись с аналогичной ситуацией после контакта с другой женщиной в курортном городе Диани.

Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего. Власти призывают жителей не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию в интернете.

Ранее женщина отрезала пенис мужу, предложившему ей жить со второй женой.