Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

«Ударил о край ванны»: жителя Камчатки осудили за истязание несовершеннолетнего пасынка

Житель Петропавловска-Камчатского получил срок за истязание 10-летнего пасынка
Прокуратура Камчатского края

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в истязании несовершеннолетнего. Об этом сообщила прокуратура Камчатки.

Как установил суд, с октября 2025 года по февраль 2026 года мужчина в целях «воспитания» регулярно избивал и оскорблял 10-летнего пасынка.

«В феврале текущего года он схватил ребенка и ударил о край ванны, за руки и ноги волок по квартире», — отмечается в сообщении.

О произошедшем стало известно после того, как директор школы заметила у мальчика травмы и обратилась в правоохранительные органы.

Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, а также многочисленные кровоподтеки и синяки.

Суд приговорил отчима к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, были удовлетворены исковые требования прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

В июле в Свердловской области стало известно об издевательствах отчима над 12-летним пасынком — пьяный мужчина метнул в ребенка нож и ранил его. По данным прокуратуры, пьяный обвиняемый поставил сына своей супруги у стены и начал метать в него нож. В результате мужчина нанес ребенку не менее одного удара ножом в область живота. Мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали травмы, расцененные экспертами как тяжкий вред здоровью. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Архангельской области отчим жестоко истязал детей сожительницы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие подарки облагаются НДФЛ, а какие — нет. Короткая памятка по налогу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!