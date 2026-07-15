«Ударил о край ванны»: жителя Камчатки осудили за истязание несовершеннолетнего пасынка

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в истязании несовершеннолетнего. Об этом сообщила прокуратура Камчатки.

Как установил суд, с октября 2025 года по февраль 2026 года мужчина в целях «воспитания» регулярно избивал и оскорблял 10-летнего пасынка.

«В феврале текущего года он схватил ребенка и ударил о край ванны, за руки и ноги волок по квартире», — отмечается в сообщении.

О произошедшем стало известно после того, как директор школы заметила у мальчика травмы и обратилась в правоохранительные органы.

Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, а также многочисленные кровоподтеки и синяки.

Суд приговорил отчима к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, были удовлетворены исковые требования прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

В июле в Свердловской области стало известно об издевательствах отчима над 12-летним пасынком — пьяный мужчина метнул в ребенка нож и ранил его. По данным прокуратуры, пьяный обвиняемый поставил сына своей супруги у стены и начал метать в него нож. В результате мужчина нанес ребенку не менее одного удара ножом в область живота. Мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали травмы, расцененные экспертами как тяжкий вред здоровью. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Архангельской области отчим жестоко истязал детей сожительницы.