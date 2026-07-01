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Общество

Отчима будут судить за метание ножа в 12-летнего пасынка

На Урале отчим метал нож в пасынка и попал под суд
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Свердловской области дошло до суда дело об издевательствах отчима над 12-летним пасынком, пьяный мужчина метнул в ребенка нож и ранил его. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным прокуратуры, пьяный обвиняемый поставил 12-летнего сына своей супруги у стены и начал метать в него нож. В результате мужчина нанес ребенку не менее одного удара ножом в область живота.

Мальчика госпитализировали, врачи диагностировали травмы, расцененные экспертами как тяжкий вред здоровью. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования выяснилось, что отчим регулярно избивал пасынка. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Москве суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, который истязал своих малолетних детей. Фигурант регулярно избивал двоих детей, жестокость по отношению к малолетним он объяснял методами воспитания. Суд признал мужчину виновным в истязании, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в Архангельской области отчим жестоко истязал детей сожительницы.

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