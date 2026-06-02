В Архангельской области отчим жестоко истязал детей сожительницы

В Архангельской области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в избиении детей сожительницы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
По версии следствия, мужчина из Северодвинска в течение полугода избивал девятилетнего пасынка и пятилетнюю падчерицу. Во время таких инцидентов он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В какой-то момент старший ребенок рассказал о ситуации учителю в школе, администрация обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили дело по статье об истязании. На данный момент фигурант находится под стражей.
«Следователь внес представления в органы системы профилактики и исполнения наказания», – сообщается в публикации.
Известно, что ранее мужчина уже получал наказание за избиение старшего мальчика, подробности о приговоре не приводятся.
Расследование дела о новых истязаниях завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Кировской области отчим истязал детей сожительницы.