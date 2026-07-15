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В Париже полиция перекрыла Елисейские поля после поражения Франции в полуфинале ЧМ-2026

Полиция Франции перекрыла Елисейские поля из-за опасения фанатских погромов
Gonzalo Fuentes/Reuters

Французская полиция усилила меры безопасности и перекрыла Елисейские поля в Париже после поражения национальной сборной в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ Маргарита Костив.

«Парижская полиция в полной боевой готовности в ожидании возможных погромов», — передает журналист.

В 2022 году поражение французской сборной сопровождалось беспорядками на улицах Парижа.

До этого сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2:0 матче 1/2 финала ЧМ-2026 и сумела пробиться в финал чемпионата мира по футболу во второй раз за всю свою историю. Голами отличились Микель Оярсабаль (реализовал пенальти, заработанный Ламином Ямалем) и Педро Порро.

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе нанес всего три удара по воротам в полуфинальном матче. 27-летний футболист ни разу не попал в створ ворот. Также Мбаппе не сумел создать ни одного опасного момента для своих партнеров по команде.

Сборная Франции примет участие в матче за третье место, который состоится 19 июля. Финал ЧМ, где сборная Испании сыграет с победителем противостояния Англия — Аргентина, также пройдет в воскресенье.

Ранее Мбаппе установил рекорд сборной Франции.

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