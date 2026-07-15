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Мбаппе ни разу не попал в створ в полуфинале ЧМ-2026 против Испании

Мбаппе нанес три удара и ни разу не попал в створ в полуфинале ЧМ против Испании
Lee Smith/Reuters

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе нанес всего три удара по воротам в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2026 против команды Испании. 27-летний футболист ни разу не попал в створ ворот.

Также Мбаппе не сумел создать ни одного опасного момента для своих партнеров по команде.

За весь матч французский нападающий совершил 34 касания мяча, их них семь — в штрафной сборной Испании.

Мбаппе сумел отдать 12 точных пасов из 16-ти попыток, заработал на себе один фол и один раз успешно обыграл соперника на дриблинге.

Сборная Франции потерпела поражение со счетом 0:2.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с победителем противостояния Англия — Аргентина, которые проведут свой полуфинальный матч в среду, 15 июля.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22.00.

Сборная Франции примет участие в матче за третье место, который тоже состоится 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.

Ранее сборная Испании повторила мировой рекорд.

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