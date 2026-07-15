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Испания во второй раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира

Сборная Испании во второй раз в истории вышла в финал чемпионата мира по футболу
Albert Gea/Reuters

Сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2:0 матче 1/2 финала ЧМ-2026 и сумела пробиться в финал чемпионата мира по футболу во второй раз за всю свою историю.

Голами за сборную Испании отличились Микель Оярсабаль (реализовал пенальти, заработанный Ламином Ямалем) и Педро Порро.

Ранее «Красная Фурия» принимала участие в одном финале мундиаля — в ЮАР в 2010 году. Тогда испанцы одержали победу над сборной Нидерландов со счетом 1:0 благодаря голу Андреса Иньесты в дополнительное время, на 116-й минуте.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с победителем противостояния Англия — Аргентина, которые проведут свой полуфинальный матч в среду, 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22.00.

Сборная Франции примет участие в матче за третье место, который тоже состоится 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.

Ранее Мбаппе установил рекорд сборной Франции.

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