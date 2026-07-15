Кит запутался в веревках у берега в Приморском крае

Рыбаки в Приморском крае пытаются спасти кита, который запутался в веревках у берега. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Кит попал в ловушку возле острова Путятин — он может только ненадолго подняться на поверхность, а затем снова уходит под воду. Длина данной особи составляет около пяти метров. Mash предполагает, что это еще детеныш.

Очевидцы, как пишет канал, заметили на нем нечто похожее на ошейник.

Для освобождения нужно специальное снаряжение, без которого опасно погружаться.

В июне в Баренцевом море спасли запутавшегося в рыболовной сети горбатого кита, названного Петром Великим. Специалисты смогли с первой попытки срезать обвившуюся вокруг его тела веревку. Для освобождения краснокнижного животного применялся метод так называемого открепляющего ножа, или телескопического шеста с режущим инструментом на конце». Этот инструмент был разработан специально для освобождения китов из рыболовных снастей.

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