«Сложная и опасная операция». Запутавшегося в сетях кита спасли в Мурманской области

В Баренцевом море спасли запутавшегося в рыболовной сети горбатого кита, названного Петром Великим. Специалисты смогли с первой попытки срезать обвившуюся вокруг его тела веревку с помощью специального устройства. Снасти оставили на теле кита раны, но ученые высоко оценивают его шансы на выживание и выздоровление. Двумя годами ранее в Мурманской области в аналогичной ситуации оказался кит Станислав.

В Мурманской области спасателям удалось освободить краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в рыболовных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства информационной политики.

Перед началом спасательной операции специалисты осмотрели животное, а также следили за его перемещением и поведением. Выяснилось, что веревка глубоко врезалась в тело кита , повредив ткани.

Когда необходимая информация была собрана, а разрешения — получены, группа, возглавляемая проректором Мурманского арктического университета Антоном Юрмановым, на судне «Акуна-Матата» выдвинулась на помощь киту. В состав команды также вошли прибывшие из Сахалина спасатели группы помощи морским животным «Друзья Океана» некоммерческой организации «Бумеранг», которые два года назад успешно провели аналогичную операцию.

«Распутывание такого крупного морского млекопитающего, как горбатый кит, — сложная и опасная спасательная операция, которая проводится в рамках международных протоколов. Для освобождения краснокнижного животного применялся метод так называемого открепляющего ножа, или телескопического шеста с режущим инструментом на конце»,

— рассказал Юрманов.

Этот инструмент был разработан специально для освобождения китов из рыболовных снастей, раскрыл ученый. С помощью такого ножа удалось подцепить и разрезать веревку, освободив кита, не причиняя ему вреда.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал операцию «примером того, как в самых суровых арктических условиях люди способны на настоящие чудеса, когда действуют сообща». Он подчеркнул, что миссия оказалась сложной и потребовала высокого профессионализма и мужества от каждого участника.

Как рассказали в правительстве, после освобождения кит ушел в открытое море . По оценкам специалистов, несмотря на травмы, шансы животного на выживание и выздоровление высоки.

Автор проекта «Киты Териберки» Татьяна Ефремова рассказала порталу «Подъем», что ветеринарную помощь таким крупным животным не оказывают, поскольку китов практически невозможно остановить.

«Ребята с Сахалина сегодня отработали просто прекрасно, замечательно. Молниеносно была разрезана веревка, и кит был освобожден. Он ушел в море», — отметила собеседница портала.

Ефремова добавила, что в соцсетях кита окрестили «канатоносцем Петром Великим», по аналогии с одноименным авианосцем.

Об обнаружении в Баренцевом море раненого кита 8 июня сообщила сотрудник Мурманского арктического университета Анастасия Куница, которая позже стала координатором спасательной операции. На следующий день Ефремова уточнила, что животное с ранами от веревки находится у острова Кальдин.

Не подпускает людей

Как объяснил РИА Новости специалист по морским млекопитающим Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Дмитрий Глазов, операции по спасению китов из морского мусора осложняется тем, что животные не подпускают к себе людей, которые хотят их спасти.

«Киту присутствие людей на лодках поблизости некомфортно, у него нет понимания с нашей точки зрения, что ему хотят помочь, потому что лодки для китов — вообще раздражающий фактор»,

— сказал ученый.

Он подчеркнул, что киты боятся шума и не доверяют людям.

Не первый случай

Два года назад, в июне 2024 года, в районе Териберки также запутался в сетях горбатый кит, которого назвали Станиславом. Тогда снасти мешали ему открыть пасть, из-за чего животное могло умереть. Для его освобождения была проведена первая в России операция подобного рода, благодаря которой кит был спасен и до сих пор живет в Баренцевом море.

Однако в этот раз, как написала в Telegram-канале Анастасия Куница, жизнь кита находилась под большей угрозой:

«У Станислава 2 (так его называли до получения клички Петр. — прим. ред.) <…> веревка расположена немного дальше по телу и заблокировала оба грудных плавника. По сути, кит может удерживаться на плаву и кормиться только за счет работы хвоста и всего тела. Именно поэтому он перемещается по акватории относительно медленно».

Куница подчеркнула, что такой тип запутанности позволяет спасателям с большей вероятностью безопасно подойти к киту с нужной стороны и срезать веревку, но в то же время представляет большую опасность для его жизни. Позже она объявила, что распутать кита удалось с первой попытки.