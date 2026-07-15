Рекомендации по коррекции рационов питания разрабатывают для россиян

В России разрабатывают рекомендации по здоровому питанию для граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ.

Правительство страны выпустило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Среди его целей — борьба с факторами риска неинфекционных болезней, включая повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.

Согласно этому плану, Роспотребнадзор, Минздрав, Минобрнауки и исполнительные органы субъектов РФ должны разработать до 2027 года рекомендации по коррекции рационов питания граждан и внедрить индивидуализированное питание («питание 3.0»), в том числе за счет развития нутригенетики и биохимии питания.

До этого диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что три овоща и два фрукта в день составляют основу формулы долголетия и являются главной инвестицией в здоровье организма. По словам специалиста, переход на питание, основанное на растительных продуктах, оказывает комплексный эффект на организм, включая укрепление сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, контроль веса и разгон метаболизма.

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