Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Рекомендации по коррекции рационов питания разрабатывают для россиян

РИА: в России проработают внедрение принципов здорового питания населения
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

В России разрабатывают рекомендации по здоровому питанию для граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ.

Правительство страны выпустило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Среди его целей — борьба с факторами риска неинфекционных болезней, включая повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.

Согласно этому плану, Роспотребнадзор, Минздрав, Минобрнауки и исполнительные органы субъектов РФ должны разработать до 2027 года рекомендации по коррекции рационов питания граждан и внедрить индивидуализированное питание («питание 3.0»), в том числе за счет развития нутригенетики и биохимии питания.

До этого диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что три овоща и два фрукта в день составляют основу формулы долголетия и являются главной инвестицией в здоровье организма. По словам специалиста, переход на питание, основанное на растительных продуктах, оказывает комплексный эффект на организм, включая укрепление сердечно-сосудистой системы и ЖКТ, контроль веса и разгон метаболизма.

Ранее россиян предупредили об одной из самых частых болезней путешественников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие подарки облагаются НДФЛ, а какие — нет. Короткая памятка по налогу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!