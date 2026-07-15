В Венесуэле выросло число погибших в результате землетрясения

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле достигло 4 734 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

Согласно правительственной сводке, которую приводит политик, различные травмы получили 16 740 человек, еще 17 907 жителей остались без жилья. Стихия полностью разрушила 190 зданий, еще 856 строений получили серьезные повреждения. В ходе поисково-спасательных работ удалось спасти 6 462 человека.

Медицинскую помощь получили 33 652 пострадавших. Кроме того, власти оказали поддержку 128 324 семьям, а 20 903 человека разместили в 107 временных пунктах проживания. Также пострадавшим передали более 10 тысяч тонн продовольствия.

24 июня на территории Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем 100 лет. Эпицентры природных катаклизмов располагались в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. В результате подземных толчков пострадали тысячи человек.

Ранее в МЧС России рассказали о переданной Венесуэле гуманитарной помощи.