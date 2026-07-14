Стало известно, как наказали туляка, пугавшего людей маской дьявола на Пасху

Житель Тульской области избежал уголовного разбирательства по делу о демонстрации маски дьявола на Пасху. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По данным агентства, во время экспертизы выяснилось, что у 34-летнего россиянина есть заболевание, из-за которого он не понимал, что делает.

Суд принял решение направить фигуранта на принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на мужчину после инцидента, произошедшего на Пасху в селе Михайловское Кимоского района региона. Он приблизился к местным жителям, которые собрались на Крестный ход, и надел маску Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Помимо этого, россиянин выкрикивал религиозные приветствия.

После задержания подозреваемый извинился за свои действия, сам он вину признал. На него составили протокол и арестовали на трое суток.

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