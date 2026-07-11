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Культура

У Шурыгиной может начаться ломка в СИЗО

Mash: друзья Шурыгиной боятся, что у блогерши начнется ломка в СИЗО
Диана Шурыгина/Telegram

Блогерша Диана Шурыгина, которая сейчас находится в московском СИЗО-6, может столкнуться с наркотической ломкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на близких девушки.

Друзья Шурыгиной утверждают, что она длительное время употребляла запрещенные вещества. По их словам, все началось с желания чувствовать себя свободнее во время съемок, но за год зависимость усилилась.

В период употребления, поделился один из знакомых блогерши, она теряла контроль над собой: вела себя агрессивно, кидалась вещами, била посуду. В какой‑то момент девушка все же легла в реабилитационную клинику, однако после выписки снова вернулась к употреблению.

Сейчас Шурыгина признала вину по делу об изготовлении порнографических материалов и сотрудничает со следствием. Близкие считают, что арест может использоваться как инструмент давления, чтобы получить от нее показания на других участников съемочного процесса.

8 июля Троицкий районный суд отправил блогершу Диану Шурыгину в СИЗО по делу о распространении порнографии. Девушка нарушила условия избранного ранее домашнего ареста, пользуясь телефоном.

Ранее появились кадры с Шурыгиной перед оглашением решения суда по делу о распространении порно.

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