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Общество

В одном из штатов США подготовились к масштабному скоплению белых акул

Guardian: летом у берегов Калифорнии ожидается крупнейшее скопление белых акул
Ramon Carretero/Shutterstock/FOTODOM

Летом у побережья штата Калифорния ожидается крупнейшее скопление белых акул, вызванное повышением температуры воды в океане. Об этом пишет газета The Guardian.

Как уточняется, это самое масштабное скопление этих хищников с 2016 года. По данным экспертов, на которых ссылается издание, причиной миграции стало метеоявление Эль-Ниньо.

«Становится слишком жарко и белым акулам это не нравится. Это заставляет их мигрировать в Калифорнию», — сказал журналистам глава лаборатории по изучению акул в Калифорнийском государственном университете Крис Лоу.

Как отмечается, местные власти уже приняли меры по защите и хищников, и людей. Так, местный департамент рыбного хозяйства и дикой природы издал ряд указов о запрете определенных орудий лова на пляжах и пирсах.

В начале июля у берегов Находки в Приморском крае снова заметили акулу. Как рассказали очевидцы, хищница плавала рядом с берегом, недалеко от станции Национального научного центра морской биологии. Предположительно, это — сельдевая акула, которая питается рыбой. Официальных случаев нападения этого вида на человека зафиксировано не было. Тем не менее близкое соседство с акулой вызывает серьезное беспокойство у местного населения.

Ранее акула пыталась откусить голову посетителя океанариума, решившего с ней поплавать.

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