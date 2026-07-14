Россиян задержали за чтение Библии в соборе Святой Софии

Стамбульская полиция задержала семейную пару из России за чтение Библии в соборе Святой Софии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Виктория и Игорь Ф. прилетели в Турцию на отдых и 14 июля пошли посетить одну из главных достопримечательностей Стамбула. По словам мужчины, в мечети он достал принесенную с собой Библию, после чего их с женой сразу окружили и вывели наружу.

Россиян увезли в полицейский участок района Фатих, где решается вопрос о том, поместят их под стражу или отправят в депортационный центр.

«Консульство не отвечает. Буквально осталось несколько минут, пока мы на связи. Мы, честно говоря, не знаем, что делать и к кому обращаться», — пожаловался турист.

По его словам, у них изъяли вещи для описи, сняли шнурки и сняли отпечатки пальцев, при этом никого из говорящих по-русски рядом нет.

Виктория в протоколе, составленном полицией, заявила, что не знала о запрете на чтение Библии в музейной части собора, и не читала текст вместе с мужем, а лишь смотрела на книгу краем глаза.

Супругов обвиняют в «разжигании ненависти или вражды либо унижении населения» (ст. 216 УК Турции), по которой им грозит до двух лет лишения свободы, если суд сочтет, что своими действиями они создали угрозу общественному порядку.

Собор Святой Софии был построен как христианская базилика, с 1934 года был музеем, а в 2020 году открылся для мусульманских богослужений. При этом его верхняя галерея по-прежнему остается музейной частью и доступна туристам.

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