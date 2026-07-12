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Общество

Туристов наказали за осквернение храма в Грузии

Эстонец и украинец помочились у храма в Тбилиси и были оштрафованы
Кадр с камеры наблюдения

В Тбилиси оштрафовали двух иностранцев после инцидента у одной из церквей в центре города, сообщил грузинский телеканал Rustavi2.

Недавно в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные справляют нужду у стены храма на улице Котэ Абхази — одной из главных туристических улиц в старой части города.

Публикация вызвала широкий общественный резонанс и спровоцировала проверку полиции. Правоохранители установили личности участников и составили административные протоколы.

Нарушителями оказались граждане Эстонии и Украины. Известно, что они были оштрафованы, однако размер штрафа не уточняется.

Позже грузинская журналистка Лиза Гегечкори отметила, что некоторые политические силы поспешили обвинить в произошедшем российских туристов, хотя эта информация не подтвердилась.

Ранее турист осквернил древний храмовый комплекс на Мальте и угодил в тюрьму.

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