Туристов наказали за осквернение храма в Грузии

В Тбилиси оштрафовали двух иностранцев после инцидента у одной из церквей в центре города, сообщил грузинский телеканал Rustavi2.
Недавно в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные справляют нужду у стены храма на улице Котэ Абхази — одной из главных туристических улиц в старой части города.
Публикация вызвала широкий общественный резонанс и спровоцировала проверку полиции. Правоохранители установили личности участников и составили административные протоколы.
Нарушителями оказались граждане Эстонии и Украины. Известно, что они были оштрафованы, однако размер штрафа не уточняется.
Позже грузинская журналистка Лиза Гегечкори отметила, что некоторые политические силы поспешили обвинить в произошедшем российских туристов, хотя эта информация не подтвердилась.
Ранее турист осквернил древний храмовый комплекс на Мальте и угодил в тюрьму.