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Общество

Супруги-игроманы довели своего младенца до истощения, ребенок не выжил

В Южной Корее пара довела младенца до истощения из-за компьютерных игр
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Супруги из Южной Кореи стали фигурантами уголовного дела после того, как заморила своего ребенка голодом. Об этом сообщает Yna.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на ситуацию после того, как в больницу попал семимесячный младенец без признаков жизни. На тот момент его вес составлял всего три кг, обычно к этому возрасту дети весят восемь килограммов.

Во время расследования выяснилось, что родители в возрасте около 20 лет не имели определенной профессии, часто проводили время в интернет-кафе и чрезмерно увлекались компьютерными играми. Младенец тем временем практически не ел и не пил.

Как стало известно после экспертизы, каких-либо умственных отклонений или психических заболеваний у пары нет. В семье был только один ребенок.

По версии полиции, преступление они совершили по неосторожности. Сами мать и отец признали обвинения в халатности, но отметили, что не стремились избавиться от младенца.

Ранее сообщалось, что родители морили сына голодом и заставляли спать в мусорном пакете.

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