Родители морили сына голодом и заставляли спать в мусорном пакете

В Канаде мужчину могут отправить в тюрьму на 15 лет за истязание ребенка. Об этом сообщает CBC.

По данным издания, 41-летний Метью Джейсон Скотт стал фигурантом уголовного дела после того, как он привез в больницу своего восьмилетнего сына. Врачи заметили, что в своем возрасте мальчик весит всего 16 кг, а на коже много волдырей, шрамов и ссадин.

Медики обратились в полицию. Во время расследования выяснилось, что мать (сожительница Скотта) истязала ребенка с молчаливого согласия отца. Мальчика морили голодом и избивали или обливали кипятком, если он ел без разрешения. В какой-то момент мальчика ударили головой о стену.

Это продолжалось больше двух лет. За несколько месяцев до госпитализации его заставляли спать в мусорном пакете, рот при этом у ребенка был заклеен. Родители установили в доме камеры, чтобы следить за каждым движением ребенка.

Его братья и сестры пытались остановить мать и отца, но сами подверглись насилию, поэтому отступили. Сейчас мальчик находится в любящей семье.

Прокуратура запросила для Скотта 15 лет тюрьмы, так как он знал о насилии и ничего не делал с этим. Его гражданская жена также стала фигуранткой дела, но она еще не предстала перед судом.

Ранее супруги брали детей под опеку и пытали их, пока глава семьи тратил пособия на ставки.