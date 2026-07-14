«Начнем экономить с себя»: глава Ставрополья предложил чиновникам пересесть на велосипеды

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил чиновникам ограничить использование служебного транспорта и пересесть на велосипеды. Видео с совещания он опубликовал в своем Telegram-канале.

Губернатор с 15 июля ограничил использование служебного транспорта для чиновников. Выезды членов правительства и министров за пределы Ставрополя теперь разрешены только после личного одобрения главы региона, сообщил он. Владимиров пояснил, что эти меры позволят ежемесячно экономить около 3 тысяч тонн топлива, которое останется на рынке для других потребителей.

«Начнем экономить с себя <...> внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить», — сказал губернатор.

До этого Владимиров сообщал, что в Ставропольский край направлены дополнительные партии топлива. Он также поручил держать на особом контроле обеспечение топливом экстренных служб, правоохранителей, МЧС и сельхозпроизводителей, пообещав ежедневно контролировать поставки горючего для аграриев.

Ранее сообщалось, что в российском регионе разрешили отпустить работников на удаленку из-за бензина.