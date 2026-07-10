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Бизнес

В российском регионе разрешили отпустить работников на удаленку из-за бензина

В Новосибирской области рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Власти Новосибирской области рекомендовали работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы в связи с введением режима повышенной готовности из-за проблем с топливом. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности губернатора Константин Хальзов, оно опубликовано на сайте правительства региона.

Режим ввели с 8 июля и до особого распоряжения. Основная цель, как поясняется в документе, — не допустить остановки работы экстренных и аварийных служб. Чиновникам областных органов власти и подведомственных учреждений поручили экономить топливо и по возможности пересесть на общественный транспорт.

Компаниям, чья работа не связана с жизнеобеспечением, власти порекомендовали перевести персонал на удаленку и сократить расход горючего. Муниципалитетам поручено обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, социальных объектов и общественного транспорта, а также подготовить резервные генераторы.

Владельцам автозаправочных станций на территории Новосибирской области в правительстве посоветовали создать запас топлива и отпускать его без ограничений для машин экстренных служб. Полиции и Росгвардии поручили следить за порядком на АЗС.

Жителям региона рекомендовали меньше пользоваться личными автомобилями, а перед поездкой проверять, хватит ли бензина на дорогу туда и обратно.

Ранее режим повышенной готовности из-за топлива ввели в еще одном российском регионе.

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