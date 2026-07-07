Губернатор Ставрополья сообщил о направлении в регион дополнительного количества топлива

Владимиров: в Ставропольский край направлено более 17 тыс. тонн топлива

В Ставропольский край направлены дополнительные партии топлива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что сейчас в пути находятся свыше 5 тыс. тонн бензина АИ-92, 6,5 тыс. тонн бензина АИ-95 и 6 тыс. тонн дизельного топлива. Это поможет выравнять ситуацию на АЗС края.

По словам губернатора, введение региональных ограничений на отпуск топлива пока является излишним. Он отметил, что не следует создавать дополнительные неудобства людям, и введенных отдельными сетями АЗС ограничений сейчас вполне достаточно.

Владимиров поручил держать на особом контроле обеспечение топливом автомобилей экстренных служб, правоохранительных органов, МЧС и сельхозпроизводителей. Он подчеркнул, что аграрии должны быть обеспечены горюче-смазочными материалами в полном объеме. Поэтому власти будут ежедневно контролировать поставки топлива в сельское хозяйство.

6 июля сообщалось, что в Нижегородской области начнут продавать бензин по QR-кодам.

Ранее вологодский губернатор застрял без топлива на трассе после призыва к жителям не запасаться бензином.