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Общество

Компания вооруженных мужчин ворвалась в дом вдовы и изнасиловала ее

В Индии семеро мужчин ворвались в дом вдовы и изнасиловали ее
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

40-летняя жительница Индии подверглась изнасилованию во время нападения на свой дом. Об этом сообщает Daily Express.

По данным издания, семеро ворвались в жилье вдовы и стали искать внутри серебро. Во время «визита» вооруженные преступники изнасиловали женщину, затем скрылись.

Вскоре о ситуации узнали сотрудники правоохранительных органов. В результате они смогли арестовать четырех подозреваемых. Чтобы найти остальных, полицейские проводят рейды.

То, как правоохранители расследуют дело, разозлило местных жителей. Они вышли к участку и угрожали властям, если оставшихся подозреваемых не арестуют.

О ситуации узнали некоторые «крупные политики» Индии. Они посетили женщину и поручили правоохранителям справедливо наказать обвиняемых.

До этого в Индии 18-летнего молодого человека и его коллегу обвинили в изнасиловании семилетней девочки. Мужчины заманили ребенка на стройку, где надругались, после чего расправились и скинули ее в шахту.

Ранее сообщалось, женщину нашли без признаков жизни после группового изнасилования.

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