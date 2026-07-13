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Общество

Рабочие заманили ребенка на стройку чипсами, изнасиловали и выкинули в шахту

В Индии рабочие на стройке надругались над семилетней девочкой
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Молодого человека из Индии и его коллегу задержали после жестокого изнасилования семилетнего ребенка. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, 18-летний юноша по имени Винай Кумар некоторое время назад приехал в населенный пункт и устроился рабочим на стройку ТЦ, где познакомился со вторым фигурантом. Винай Кумар часто играл с девочкой и ее братьями, кормил чипсами.

В день инцидента мужчина предложил ребенку чипсы и напиток, затем заманил в ТЦ, где вместе с коллегой жестоко избил железным прутом несколько раз по голове и нанес еще несколько травм.

После этого пострадавшую изнасиловали. Поняв, что она уже не дышит, ее сбросили в шахту.

Тем временем родители стали искать ребенка. Просмотрев записи с камер наблюдения, полицейские выяснили, что мужчины зашли в ТЦ с девочкой, а вышли уже без нее.
В результате школьницу без признаков жизни обнаружили в шахте. Так как на месте не было света, поиски проходили только с помощью фонариков.

На туловище пострадавшей нашли 25 травм, из них 17 были на голове. Также у нее было два перелома левой ноги.

Обоих фигурантов задержали, они находятся под арестом.

Ранее сообщалось, что в Прикамье мужчина изнасиловал семилетнюю девочку.

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