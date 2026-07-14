В России возбудили почты тысячу уголовных дел из-за невыплаты зарплат

СК: по фактам невыплаты зарплат в России возбуждено почти тысяча уголовных дел

Следственный комитет России возбудил почти тысячу уголовных дел по фактам невыплаты зарплат с начала года. Об этом ведомство сообщило в канале в мессенджере «Макс».

«В 2026 году следственными органами СКР возбуждена почти тысяча уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы и иных выплат, в суд направлено в полтора раза больше уголовных дел, чем в аналогичный период прошлого года», — говорится в публикации.

В СК добавили, что нанесенный ущерб оценивается в 11 млрд рублей. В ходе следствия работникам возместили задолженность по зарплатам на 10 млрд рублей.

12 июля IT-эксперт, ведущий консультант SAP Basis компании IBS Александр Семенков сообщил, что задержки зарплат в компаниях могут быть связаны не только с финансовыми или организационными причинами, но и с техническими сбоями в корпоративных IT-системах. Чаще всего риски возникают на этапе расчета выплат, когда запускаются объемные отчеты и фоновые задания, требующие значительных ресурсов, уточнил он.

Ранее россиянам рассказали, как правильно просить повышение зарплаты.