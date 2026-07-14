Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

В России возбудили почты тысячу уголовных дел из-за невыплаты зарплат

СК: по фактам невыплаты зарплат в России возбуждено почти тысяча уголовных дел
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Следственный комитет России возбудил почти тысячу уголовных дел по фактам невыплаты зарплат с начала года. Об этом ведомство сообщило в канале в мессенджере «Макс».

«В 2026 году следственными органами СКР возбуждена почти тысяча уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы и иных выплат, в суд направлено в полтора раза больше уголовных дел, чем в аналогичный период прошлого года», — говорится в публикации.

В СК добавили, что нанесенный ущерб оценивается в 11 млрд рублей. В ходе следствия работникам возместили задолженность по зарплатам на 10 млрд рублей.

12 июля IT-эксперт, ведущий консультант SAP Basis компании IBS Александр Семенков сообщил, что задержки зарплат в компаниях могут быть связаны не только с финансовыми или организационными причинами, но и с техническими сбоями в корпоративных IT-системах. Чаще всего риски возникают на этапе расчета выплат, когда запускаются объемные отчеты и фоновые задания, требующие значительных ресурсов, уточнил он.

Ранее россиянам рассказали, как правильно просить повышение зарплаты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!