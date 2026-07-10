Айтишник рассказал, какие IT-сбои могут задержать зарплаты сотрудникам

Задержки зарплат в компаниях могут быть связаны не только с финансовыми или организационными причинами, но и с техническими сбоями в корпоративных IT-системах. Об этом «Газете.Ru» рассказал IT-эксперт, ведущий консультант SAP Basis компании IBS Александр Семенков.

Чаще всего риски возникают на этапе расчета зарплаты, когда запускаются объемные отчеты и фоновые задания, требующие значительных ресурсов.

«Обычно это вызывает существенную нагрузку на системы. Если процессы плохо оптимизированы или пересекаются с другими сложными операциями, возможны проблемы с производительностью или даже временная недоступность систем», — объяснил эксперт.

Еще одним критичным этапом Семенков назвал выгрузку и передачу данных во внешние системы, в том числе в банки. Сбои могут возникать из-за проблем с интеграционными каналами, например при передаче файлов через SFTP, а также из-за сетевых ограничений или изменений в настройках безопасности.

Особую роль в таких процессах играют корпоративные системы вроде SAP, поскольку они часто являются ключевым звеном при расчете и выплате зарплаты. Задержки могут быть вызваны ошибками в настройках модулей, отсутствием оптимизации в кастомном коде, нарушением обмена данными с внешними сервисами или изменением протоколов шифрования между системами.

В периоды расчета зарплат, сдачи отчетности и бюджетного планирования критичной может стать практически любая техническая ошибка. Чаще всего компании сталкиваются со сбоями серверов, чрезмерной нагрузкой на инфраструктуру или проблемами производительности.

Ошибки после обновлений встречаются реже, поскольку такие работы обычно планируют на периоды минимальной активности. Однако если тестирование было проведено не полностью, сбой может проявиться уже во время ключевых бизнес-процессов.

По словам эксперта, многие проблемы можно заметить заранее. Для этого компаниям необходимо отслеживать состояние SAP-систем, выполнение фоновых заданий, производительность, работу базы данных и интеграционных интерфейсов. Перед выплатой зарплаты особенно важно контролировать успешное завершение расчета, формирование платежных файлов и их передачу в банк.

«Для снижения рисков у компании должны быть резервные процедуры: план оперативного восстановления и возможность повторного запуска критических процессов», — подчеркнул Семенков.

Если зарплатный платеж уже задержался из-за IT-проблемы, компании необходимо быстро определить причину сбоя, устранить ее и заново выполнить прерванные процессы.

Личный архив Александра Семенкова

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