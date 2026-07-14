Мексика начала подавать иски из-за жестокого обращения с ее гражданами в США

Мексика начала подавать уголовные иски в американские суды из-за задержаний своих граждан и их помещения в миграционные центры США. Об этом сообщил мексиканский МИД, передает Reuters.

В заявлении ведомства говорится, что правительство Мексики также направило предписания о прекращении нарушений в центры содержания под стражей, где не выжили как минимум 14 мексиканских граждан. Еще несколько выходцев из страны получили несовместимые с жизнью ранения при операциях по задержанию. В одного из них выстрелил агент Федеральной службы иммиграционного и таможенного контроля в Хьюстоне.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что «не может закрывать глаза» на происходящее с ее соотечественниками в США.

Кроме того, глава мексиканского МИД обратился в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Мексика ожидает, что офис соберет информацию от властей США, проанализирует события и передаст дело в структуры Совета по правам человека.

Ранее Белый дом объявил о прекращении приема беженцев.