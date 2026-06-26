Белый дом объявил о прекращении приема беженцев

США прекращают принимать иностранных граждан, обращающихся за получением политического убежища. Об этом заявил советник Белого дома и автор значительной части иммиграционной политики Стивен Миллер, его слова приводит The Washington Post.

Миллер ожидает депортации лиц, утративших статус временной защиты (TPS), которая предназначена для лиц из определенных стран, находящихся в состоянии вооруженного конфликта, стихийного бедствия или других кризисов.

«Если у вас больше нет статуса в этой стране, вас должны депортировать», — сказал он.

В четверг Верховный суд вынес два решения, которые позволят администрации США продвинуть план президента по преобразованию системы предоставления убежища и высылке мигрантов из наиболее неблагополучных стран мира. Они затрагивают как иммигрантов, проживающих в стране уже много лет, так и тех, кто еще только пытается въехать в США.

В одном из своих решений суд постановил, что Белый дом может отменить гуманитарную помощь гаитянам и сирийцам. Это решение может поставить под угрозу депортации всех 1,3 миллиона лиц, получивших временный защитный статус.

Другое решение касается политики, известной как «дозирование», которая позволяет пограничникам блокировать въезд в Соединенные Штаты для подачи заявления на убежище.

Ожидается, что решение по вопросу о временном защитном статусе затронет иммигрантов из 17 стран, которые имели такую ​​защиту на момент вступления президента США в должность в прошлом году.

Ранее суд признал незаконным метод президента США по борьбе с нелегальными мигрантами.