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Общество

Захватившим заложников в российском СИЗО запросили до 30 лет колонии

Прокурор запросил до 30 лет для устроивших захват заложников в СИЗО Ростова
Антон Денисов/РИА Новости

Прокурор запросил от 28 до 30 лет лишения свободы для фигурантов дела о захвате заложников в следственном изоляторе №1 (СИЗО-1) в Ростове-на-Дону в 2024 году. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о пяти выживших участниках захвата. Даниилу Камневу, Малику Гандалоеву и Адаму Кодзоеву представитель гособвинения запросил 30 лет колонии строгого режима. Для Рамзана Албекова и Магомеда Алханова — 28 лет лишения свободы.

Захват заложников и попытки побега заключенных из ростовского СИЗО произошли 16 июня 2024 года. Террористы были в разных камерах, в назначенный час выбили оконные решетки на третьем и четвертом этажах и спустились во внутренний двор на самодельном канате. Оказавшись вне камер, преступники отсиделись на территории тюрьмы, а затем сгруппировались и напали на двух сотрудников ФСИН.

Террористы заявили, что «Исламское государство» (организация запрещена в России) «захватило централ» и выдвинули требования: они запросили у «кафиров» машину и освобождение. По данным Telegram-канала SHOT, радикалы хотели улететь из России. В свою очередь Telegram-канал Baza сообщил, что им нужно оружие. При себе у исламистов не было огнестрела, только холодное оружие: ножи, резиновая дубинка и пожарный топор. Некоторые СМИ писали о заточках. Из ножей у них был складной и похожие на кухонные.

Силовики оцепили СИЗО-1, начались переговоры, в которых участвовал имам Духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев. Всего штурм длился несколько минут, участвовали сотрудники Росгвардии, ОМОН, спецназ. В преступлении участвовали девять человек, четверых из них ликвидировали.

Ранее друзьям-террористам выставили счет за их собственный розыск.

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