В Австралии пожилая пара сбежала из дома престарелых, пишет Mirror.

В Мельбурне 89-летний Колин и 83-летняя Клодетт Герагти сбежали из дома престарелых, потому что, по словам их дочери, им «не нравилось» в учреждении. Соседка пары забила тревогу, не получив ответа, когда зашла проведать их днем. Дочь супругов переживала вдвойне: у отца болезнь Альцгеймера, у матери — сосудистая деменция.

В полиции сообщили, что супруги раннее уже пытались сбежать. Дочь считает, что родители не смогли привыкнуть к дому престарелых и просто хотели быть вместе в своей квартире.

«Они чувствуют, что у них отнимают все права выбора», — добавила женщина.

Поиски сбежавших продолжались 32 часа. Супругов нашли живыми в Мэриборо, к северо-западу от Мельбурна.

Ранее 96-летнюю пенсионерку пригрозили выселить из дома престарелых из-за шумных вечеринок.