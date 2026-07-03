96-летнюю пенсионерку пригрозили выселить из дома престарелых из-за шумных вечеринок

В США 96-летнюю пенсионерку хотят выселить из дома престарелых за ее вечеринки

В США 96-летнюю пенсионерку грозятся выселить из дома престарелых из-за ее вечеринок, пишет Unilad.

Лиллиан Дрониак рассказала, что администрация дома престарелых пригрозила ей выселением из-за регулярных ночных посиделок. По словам женщины, она получила официальное письмо, в котором говорилось, что в учреждение поступило множество жалоб на шум. Администрация также указала, что постояльцам запрещено устраивать вечеринки и угощать других людей алкоголем, поскольку это нарушает правила безопасности.

«Я плачу 12 тысяч долларов в месяц за жизнь здесь. Могу делать все, что хочу. Сегодня вечером ко мне снова придут подруги — будем пить и сплетничать. Я люблю вечеринки, и меня не остановить», — заявила она.

Среди тех, кто отреагировал на ситуацию, оказалась и Пэрис Хилтон, которая предложила Лиллиан 500 тысяч бонусных баллов сети Hilton, чтобы та могла устроить вечеринку в одном из отелей.

Позже представитель Лиллиан сообщил, что конфликт удалось урегулировать. Администрация разрешила ей принимать гостей в комнате до позднего вечера, однако запрет на алкоголь для других жителей остается в силе.

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