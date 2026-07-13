Психиатр ответил священнику, обвинившему людей с паническими атаками в грехах

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим во время своей выездной проповеди назвал панические атаки признаком «нахождения в рабстве у сатаны» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Врач-психиатр Павел Бесчастнов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что подобными высказываниями священник лишь дискредитирует себя и церковь, оскорбляя при этом людей с заболеваниями.

«Я с большим удивлением это прочитал, потому что официальная церковь старается особо с научным знанием напрямую в современном мире не бодаться, стараются каждый заниматься своими делами. Как в любой системе, бывают отдельные активисты. Я думаю, что он, этот епископ, этот священник больше себя и церковь дискредитирует, потому что люди не религиозные, особенно если у них проблемы с панатаками или депрессиями происходят, скорее оскорбятся, когда их реальные страдания, реальные неприятные состояния обзывают, другими словами и не скажешь. И скорее будут фыркать и плеваться на автора высказывания. Люди же религиозные все-таки тоже в большинстве своем сохраняют взгляд реалистичный на мир, поэтому разделяют у себя в голове вопросы веры и вопросы прикладной медицины», — сказал он.

Бесчастнов надеется, что слова епископа не окажут влияния на людей и не заставят их обвинять себя в заболевании еще сильнее.

«Среди людей верующих на основную массу, я думаю, это особо впечатления не окажет. Может быть, для какой-то небольшой части, очень глубоко воцерковленной, очень глубоко вовлеченной и особенно, если это напрямую паства этого священника, это и станет словом пастыря, словом истины, на основании чего они начнут действительно отказываться от лечения и и погрязать в еще большем самообвинении в том, что у них демоническое, или адское, или как он там сказал, в общем, у них не просто проблема, а порочное нечто. У людей в депрессии и так самообвинение — им кажется, что они плохие, порочные, а тут еще им сверху чувство вины по этому поводу навешивают. Если это близко к сердцу принимать, это усугубляет состояние и заметно ухудшает течение, но тут я в сторону все-таки какого-то оптимизма хочу сказать, что я не думаю, что эти слова как-то серьезно в сердцах откликнуться. Я надеюсь, что нет. И, таким образом, особо никому не навредят, может быть, совсем единицам навредят», — подчеркнул он.

13 июля епископ Скопинский и Шацкий Питирим заявил, что панические атаки возникают у людей, которые находятся в рабстве у сатаны, отказались от церкви и погрязли в смертных грехах. По словам священника, когда человек пытается избавиться от депрессии, он получает напоминание «от хозяина». Он предложил для избавления от расстройств ходить не к врачам, а в церковь.

Ранее психиатр рассказал, почему врачи все чаще назначают антидепрессанты.