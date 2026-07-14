Врач назвала главные причины покраснения глаз с утра

Офтальмолог Шилова: покраснение глаз с утра может быть вызвано сухостью

Покраснение глаз с утра чаще всего вызвано нарушением стабильности слезной пленки. Однако при появлении боли, светобоязни или ухудшения зрения необходимо обратиться за помощью к врачу. Об этом в разговоре с RT предупредила профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Специалист объяснила, что во время сна слезная пленка распределяется по поверхности глаза менее равномерно, а при неполном смыкании век роговица пересыхает. Это может спровоцировать покраснение, жжение, ощущение песка и временное затуманивание зрения сразу после пробуждения.

По словам врача, симптомы могут дополнительно усиливаться из-за сухого воздуха, кондиционера, недосыпа, длительной работы за экраном, приема некоторых лекарств, употребления алкоголя, аллергии и ношения контактных линз.

У пожилых людей утреннее покраснение зачастую возникает на фоне синдрома сухого глаза, дисфункции мейбомиевых желез или хронического блефарита. При этом если проблема возникает каждый день, нужно исключить воспаление век, аллергию, повреждение роговицы и нарушение смыкания век во сне.

Офтальмолог подчеркнула, что при сухости глаз покраснение обычно сопровождается жжением, ощущением песка, тяжестью в глазах и периодическим затуманиванием зрения без выраженных выделений.

«При инфекционном конъюнктивите чаще появляются слизистые или гнойные выделения, ресницы склеиваются, особенно утром, отекают веки. При вирусной инфекции возможны слезотечение, светобоязнь, симптомы простуды и увеличение околоушных лимфатических узлов», — объяснила она.

При этом у людей, которые пользуются контактными линзами, подобные симптомы могут указывать на поражение роговицы.

Врач подчеркнула, что срочно обратиться за медицинской помощью следует при снижении или внезапном затуманивании зрения, сильной боли, выраженной светобоязни, ощущении инородного тела, сильном отеке век, головной боли, тошноте, изменении формы или размера зрачков, а также при обильных гнойных выделениях.

До этого Шилова предупреждала, что некоторые виды физической активности могут навредить людям, у которых есть болезни глаз. По ее словам, особенно опасны тяжелая атлетика и силовые упражнения с задержкой дыхания.

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