Врач предупредила, какие активности могут навредить при проблемах со зрением

Врач Шилова: тяжелая атлетика может навредить при проблемах со зрением

Некоторые виды физической активности могут навредить людям, у которых есть болезни глаз. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, прежде всего к ним относятся тяжелая атлетика и силовые упражнения с задержкой дыхания.

«Они сопровождаются резким повышением внутригрудного и внутриглазного давления. Пациенты с глаукомой, высокой близорукостью (свыше минус 6 диоптрий), заболеваниями сетчатки или после офтальмологических операций такие нагрузки должны обсуждать с лечащим врачом», — уточнила Шилова.

Врач также добавила, что для здоровья глаз во время нахождения на свежем воздухе стоит не забывать о солнечной активности и носить качественные очки с защитой от ультрафиолета, чтобы снизить повреждающее действие УФ-излучения на хрусталик и сетчатку.

Профессор, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян до этого рассказал «Газете.Ru», что хронический стресс и постоянное повышенное давление — серьезная угроза для зрения, которую многие недооценивают.

Ранее был раскрыт неочевидный фактор риска потери зрения.