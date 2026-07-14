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Общество

Врач рассказал, кому опасно есть ежевику

Врач Умнов: ежевика вредна при повышенном риске образования камней в почках
Ibske/Shutterstock/FOTODOM

Ежевика может быть опасна людям с заболеваниями ЖКТ (гастрит, язва, панкреатит), с синдромом избыточного бактериального роста и со склонностью к образованию камней в почках. Об этом «Газете.Ru» заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Норма для взрослого человека — примерно 150–200 граммов свежей ежевики в день. Но важно учесть, что при обострении заболеваний ЖКТ (гастрит, язва, панкреатит) от ягоды лучше временно отказаться. Людям с синдромом избыточного бактериального роста стоит быть осторожнее, так как обилие клетчатки может спровоцировать брожение. Тем, у кого есть склонность к образованию камней в почках, рекомендуется контролировать порцию и, возможно, проконсультироваться с урологом», — посоветовал Умнов.

Он также предупредил, что ежевика содержит витамин K, который может влиять на действие некоторых препаратов для разжижения крови.

«Как и с любым продуктом, возможна индивидуальная непереносимость. Если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства, перед тем как активно вводить ежевику в рацион, советую обсудить это с врачом», — заключил Умнов.

Ранее россиянам рассказали о пользе ежевики

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