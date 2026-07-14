В Госдуме ответили, куда обратиться, если УК впустую потратила деньги жильцов

Управляющие компании не имеют права гасить штрафы за халатность и неисполнение обязанностей по ведению хозяйства за счет средств жильцов, но если так произошло, следует обратиться в прокуратуру. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. УК должны отчитываться за каждый рубль перед жильцами, считает он.

«По закону, УК не могут платить штрафы за счет платежей граждан, они обязаны это делать только из собственной прибыли, в противном случае – это нецелевое расходование средств. Если есть подозрение на него, собственник вправе запросить от УК письменное объяснение, обратиться в ГЖИ и прокуратуру. Конечно, работу УК нужно делать гораздо более прозрачной. Наша фракция предложила поправку, чтобы управляющие компании отчитывались перед гражданами за каждый рубль ежемесячно. Прямо в платежке указывали: сколько собрали за предыдущий месяц платежей, на что потратили. Какие конкретно улучшения люди получили за свои деньги?», — сказал депутат.

Следует повысить штрафы в отношении УК, добавил Миронов.

«Кроме того, нужно ужесточать ответственность управляющих организаций. Например, сейчас за неисполнение предписания Госжилинспекции, штраф — 1-2 тыс рублей. Конечно, за такие деньги предписания можно не исполнять месяцами. При необоснованных начислениях УК платит 50% от суммы завышения платежа. Тоже копейки. Нужно повышать и эти штрафы, чтобы коммунальщикам было невыгодно завышать платежи, обманывать граждан», — заключил он.

Ранее в Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за неправильные ценники в магазинах.