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Общество

«Статистика не защитит»: в Госдуме раскрыли, как искоренить травлю в школах

Депутат Горячева: заполнение отчетов не поможет искоренить травлю в школах
Александр Кряжев/РИА Новости

Правительство рассматривает возможность закрепления понятия травли в законодательстве и целевой сбор статистики по детскому буллингу в школах, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что травлю должны искоренить психологи и медиаторы — простой сбор статистики ситуацию не исправит.

«Само по себе закрепление понятия травли в законодательстве — правильный шаг. Пока у проблемы нет даже единого определения, ее сложно одинаково понимать и эффективно решать в разных школах. Но статистика сама по себе никого не защитит. Если мы просто начнем считать случаи травли, ничего принципиально не изменится. Очень важно, чтобы после введения статистики школы не начали «наказывать» или «оценивать» по количеству конфликтов. Тогда появится желание не решать проблему, а сделать так, чтобы она не попадала в отчеты», — подчеркнула она.

Бюрократия и заполнение отчетов не помогут искоренить проблему, отметила депутат.

«Наша задача — создать систему, в которой школе выгодно не скрывать травлю, а как можно раньше ее выявлять и получать помощь: психологов, медиаторов, методические рекомендации, поддержку родителей. Главный показатель эффективности здесь — не количество заполненных отчетов, а то, стало ли детям безопаснее в школе. Именно на это должны работать любые изменения законодательства», — заключила она.

Ранее депутат объяснил, почему учеба в 10-м классе предпочтительнее колледжа.

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