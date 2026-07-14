Украинцы пожаловались на унизительное отношение в Польше

Украинцы, которые живут в Польше или пересекают границу с соседним государством, рассказывают об унизительном отношении к ним со стороны поляков. Об этом пишет газета The Guardian.

«Каждый раз, когда я въезжаю в Польшу, меня буквально трясет от ярости из-за того, как они на нас смотрят, как с нами обращаются», — рассказала в беседе с журналистами графический дизайнер из Киева Ольга.

Из материала следует, что многие граждане Украины возмущены унизительным обращением, которое им приходится испытывать на польских погранпереходах. Также в статье говорится, что инфраструктура для пересекающих границу оставляет желать лучшего. Так, люди вынуждены часами стоять на открытом воздухе на жаре, под дождем или снегом. Это касается в том числе пенсионеров и детей.

Газета подчеркивает, что жители Польши испытывают неприязнь к более чем миллиону украинцев, живущих на территории республики на данный момент. Украинцы считают, что поляки смотрят на них свысока, пишет The Guardian.

14 июля премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «врагами народа» тех, кто пытается «разжечь» антиукраинские настроения в стране. Туск отметил, что «полностью одобряет» оказание «немедленной помощи» Украине после начала конфликта, и подчеркнул, что осуждает антиукраинские настроения среди поляков.

Ранее на Западе заявили о «подрыве» отношений между Польшей и Украиной.