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Психолог дала советы, как сделать удаленную работу комфортной

Психолог Коржаева: при удаленной работе нужно придерживаться четкого графика
Olezzo/Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы сделать удаленный формат работы комфортным, важно соблюдать режим, придерживаться графика работы и составлять план отдыха. Об этом kp.ru рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.

По словам специалиста, сотруднику, работающему удаленно, важно соблюдать режим.

«Человеку важно расписание — это гормоны, нервы, рефлексы. А когда сбиваются биологические ритмы, то рушится вся система. Организм не понимает, когда будет отдыхать, а когда надо собраться. Он начинает саботаж, чтобы выжить в хаосе и снизить энергозатраты», — объяснила она.

Психолог напомнила, что даже при работе из дома необходимо придерживаться четкого графика. При этом соблюдать его должен как сам сотрудник, так и работодатель.

Эксперт также предостерегла от работы в кровати в пижаме. Место и одежда являются своеобразным переключателем для организма, сигнализирующем о начале и конце трудового дня. Рекомендуется завести ритуалы, которые будут указывать на официальное завершение работы.

Помимо этого, при удаленной работе важно не поддаваться лени. Также следует грамотно составлять план отдыха, который необходим для восстановления сил.

Врач-терапевт Алена Юсупова до этого предупреждала, что если человек на удаленной работе крайне редко выходит из дома, то это может привести к большому количеству патологических изменений организма. По словам специалиста, при таком образе жизни страдает практически весь организм — от костей и сосудов до мозга, катастрофически недополучающего кислород.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях можно забирать имущество с работы домой.

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