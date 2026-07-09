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Общество

Мужчина отрезал себе пенис, поджег его и бросил в гараж соседа, чтобы устроить пожар

Американец отрезал себе пенис и поджег его, чтобы устроить пожар в гараже соседа
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчина отрезал себе пенис, поджег его и бросил его в гараж соседа, чтобы устроить пожар, пишет Fox 59.

В американском городе Форт-Уэйн 36-летнему мужчине предъявили обвинение в поджоге. Пострадавшим оказался Кристофер Пиден. По дороге в больницу он заявил полицейским, что неизвестный ударил его ножом в центре города, а незадолго до этого ему якобы поступали угрозы.

Однако позже мужчина признался, что выдумал эту историю. По данным следствия, Пиден рассказал, что находился в гараже соседа, где кухонным ножом самостоятельно нанес себе тяжелые увечья, после чего облил отсеченную часть тела бензином и поджег ее прямо на полу гаража. После этого он покинул место происшествия.

Во время осмотра гаража следователи обнаружили пластиковую канистру с бензином, несколько зажигалок и кухонный нож. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в поджоге — уголовном преступлении четвертой степени по законодательству штата Индиана. Судебное заседание по делу назначено на ближайшее время.

Ранее в Великобритании вырос спрос на необычную процедуру увеличения пениса.

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