Глава Башкирии рассказал о ликвидации последствий атаки дронов на Салават

Сотрудники экстренных служб ликвидировали почти все очаги возгорания в Салавате, подвергшемся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Он обратил внимание, что никто из людей не пострадал.
«Были несколько очагов воспламенения. Практически все они ликвидированы. Основные объекты не пострадали», — написал руководитель региона.
По словам Хабирова, некоторые повреждения получили эстакады, по которым проходят электрические кабели и подаются ресурсы.
Глава республики добавил, что работы по восстановлению атакованного дронами Салаватского нефтехимического комплекса будут идти в круглосуточном режиме. Ожидается, что предприятие вернется к штатному режиму работы в течение нескольких дней.
Как отметил руководитель региона, сейчас в городе продолжают искать упавшие БПЛА.
Украинские беспилотники атаковали Салават ночью и утром 14 июля. Целью стала промышленная зона, на места происшествий направили сотрудников оперативных служб. Как рассказал Хабиров, после налета дронов в городе зафиксировали очаги задымления.
Ранее в промзоне Уфы упали обломки сбитых БПЛА.