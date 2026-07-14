Глава Башкирии рассказал о ликвидации последствий атаки дронов на Салават

Хабиров: в Салавате устранили почти все очаги возгорания после атаки БПЛА

Сотрудники экстренных служб ликвидировали почти все очаги возгорания в Салавате, подвергшемся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Он обратил внимание, что никто из людей не пострадал.

«Были несколько очагов воспламенения. Практически все они ликвидированы. Основные объекты не пострадали», — написал руководитель региона.

По словам Хабирова, некоторые повреждения получили эстакады, по которым проходят электрические кабели и подаются ресурсы.

Глава республики добавил, что работы по восстановлению атакованного дронами Салаватского нефтехимического комплекса будут идти в круглосуточном режиме. Ожидается, что предприятие вернется к штатному режиму работы в течение нескольких дней.

Как отметил руководитель региона, сейчас в городе продолжают искать упавшие БПЛА.

Украинские беспилотники атаковали Салават ночью и утром 14 июля. Целью стала промышленная зона, на места происшествий направили сотрудников оперативных служб. Как рассказал Хабиров, после налета дронов в городе зафиксировали очаги задымления.

Ранее в промзоне Уфы упали обломки сбитых БПЛА.