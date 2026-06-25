В Уфе после атаки украинских дронов зафиксировали падение обломков

Обломки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали в промышленной зоне Уфы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, силы министерства обороны РФ и служб безопасности предприятий отразили очередную атаку дронов на Уфу.

«Обломки БПЛА упали в промзоне. Все службы на месте, последствия сейчас устраняются», — уточнил Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что в результате налета никто не пострадал. Местные предприятия продолжают работать в штатном режиме, нарушений технологических процессов зафиксировано не было.

2 апреля Хабиров заявил об уничтожении нескольких украинских дронов на подлете к нефтеперерабатывающим заводам в Уфе. Фрагменты сбитых беспилотников упали на территории промзоны, спровоцировав возгорание. Кроме того, один летательный аппарат попал в жилой дом на улице Гафури. Позднее в мэрии города рассказали, что взрывной волной повредило еще три многоэтажных дома. Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Башкирии после атаки украинских беспилотников на завод не спасли одного человека.