Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Уфе после атаки украинских дронов зафиксировали падение обломков

Хабиров: обломки украинских БПЛА упали на территории промзоны Уфы
Inna Varenytsia/Reuters

Обломки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали в промышленной зоне Уфы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, силы министерства обороны РФ и служб безопасности предприятий отразили очередную атаку дронов на Уфу.

«Обломки БПЛА упали в промзоне. Все службы на месте, последствия сейчас устраняются», — уточнил Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что в результате налета никто не пострадал. Местные предприятия продолжают работать в штатном режиме, нарушений технологических процессов зафиксировано не было.

2 апреля Хабиров заявил об уничтожении нескольких украинских дронов на подлете к нефтеперерабатывающим заводам в Уфе. Фрагменты сбитых беспилотников упали на территории промзоны, спровоцировав возгорание. Кроме того, один летательный аппарат попал в жилой дом на улице Гафури. Позднее в мэрии города рассказали, что взрывной волной повредило еще три многоэтажных дома. Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Башкирии после атаки украинских беспилотников на завод не спасли одного человека.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как гарантированно потерять работу в 2026 году? 10 вредных советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!