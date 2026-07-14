Суд привлек к административной ответственности экс-сотрудницу Первого канала

Савеловский районный суд города Москвы привлек бывшую журналистку Первого канала Жанну Агалакову (признана в РФ иностранным агентом) к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Агалакову обвинили в нарушении части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах). Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

До этого Агалакова пожаловалась, что у нее нет ни работы, ни стабильного заработка.

Журналистка уволилась с Первого канала в 2022 году после 20 лет работы на телеканале. 21 сентября 2022 года она отказалась от присужденных ей государственных наград, в том числе от Ордена Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В настоящее время она проживает за пределами РФ. По ее словам, она хотела бы в будущем вернуться в Россию, но не знает, будет ли у нее такая возможность.

Ранее Агалакова рассказала о разрыве отношений с родными.