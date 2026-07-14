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Общество

В Карачаево-Черкессии на свет появились сразу пять лилигрят

В сети появилось видео пяти лилигрят, родившихся в Карачаево-Черкессии

В зоопарке в Карачаево-Черкессии впервые в мире на свет появились сразу пять лилигрят — детенышей лигрицы и белого льва. Видео опубликовал Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунт (соцсеть принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) парка «Долина тигров «Архыз»».

Отмечается, что матерью малышей стала лигрица Плюша, отцом — белый лев Симба. Лилигрята появились на свет 10 июня. Родители котят — лигры и белые тигры — относятся к исчезающим видам, первых насчитывается несколько десятков особей, вторых — около трех сотен. Пять детенышей у лигрицы в одном помете не фиксировалось никогда. В естественной природе ареалы обитания тигров и львов практически не пересекаются, поэтому появление котят специалисты называют настоящим чудом.

В феврале в Хабаровском крае спасли осиротевшего тигренка. Животное обнаружили на обочине автомобильной дороги Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае.

В заявлении управления охотничьего хозяйства правительства региона отмечается, что на место выезжали инспекторы. Они обследовали округу, но не обнаружили следов взрослой самки. В связи с этим специалисты отловили детеныша и доставили в Хабаровск, тигренка поместили в вольер региональной Службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Ранее в крымском сафари-парке «Тайган» амурская тигрица родила тройню.

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