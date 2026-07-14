Под Истрой приступили к разбору завалов после атаки украинских дронов

Муниципальные службы приступили к разбору завалов в подмосковном поселке Пионерский, где в результате атаки украинских дронов были разрушены несколько частных домов. Об этом в своем Telegram-канале написала глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

Она уточнила, что к ликвидации последствий ударов привлекли сотрудников и тяжелую технику муниципального бюджетного учреждения «ДОДХИБ» и Жилищно-коммунального управления Истры.

«Следственные и оперативные службы продолжают необходимые мероприятия на месте происшествия <...> Сотрудниками администрации закончен обход домовладений с целью уточнения повреждений», — говорится в заявлении.

По словам Витушевой, все службы администрации округа поддерживают связь с жителями поврежденных домов. При этом речь идет о зданиях не только в Пионерском, но и в деревнях Загорье и Бабкино.

В ночь на 13 июля Московская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в регионе сбили 81 дрон. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в поселке Пионерский в результате ударов пострадали шесть человек, лишь трое из них выжили. В пяти частных жилых домах произошли пожары, они оказались разрушены.

Кроме того, два человека пострадали в Солнечногорске, где БПЛА попал в многоквартирный дом. В деревне Бабкино выявили повреждение двух частных домов, в Можайске — одного многоквартирного дома.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об атаке украинских беспилотников на Подмосковье.