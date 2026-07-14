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Общество

Подросток устроил поножовщину на улице в Салехарде

В Салехарде 17-летнего подростка задержали за нанесение ножевых ранений
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

В Салехарде 17-летнего подростка заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает Следком Ямала.

По данным следствия, вечером 12 июля на одной из улиц города между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой несовершеннолетний не менее шести раз ударил оппонента ножом.

В результате пострадавший получил колото-резаные ранения грудной клетки и множественные ранения ног. В отношении нападавшего возбудили дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по делу назначен комплекс криминалистических экспертиз.

До этого женщина вонзила нож в шею полицейского в Нижнем Новгороде. Как сообщалось, сотрудник полиции прибыл, чтобы доставить 42-летнюю женщину в отдел в качестве свидетельницы по другому уголовному делу. В ходе разговора она внезапно напала на полицейского, ударила его ножом в шею и скрылась. Подозреваемую задержали и взяли под стражу сроком на два месяца.

Ранее в Пермском крае подросток с ножом напал на мужчину из-за замечания.

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