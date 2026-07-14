Двое мужчин утонули, пытаясь спасти детей

Daily Mail: двое мужчин в Англии утонули при попытки спасти детей в море

В британском графстве Дарем двое мужчин погибли, пытаясь спасти детей, которые тонули в море, пишет Daily Mail.

Спасатели извлекли обоих мужчин из воды, но, несмотря на экстренную медицинскую помощь, спасти их не удалось. Детей, чьи жизни они пытались спасти, доставили в больницу для обследования. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Офицер Глен Уорд выразил соболезнования родным мужчин. В полиции призвали всех соблюдать осторожность и наслаждаться теплой погодой как можно безопаснее.

«Открытая вода таит серьезные риски. В жару она кажется заманчивой, но мы призываем воздержаться от купания», — говорится в заявлении.

Ранее в Чили четверо человек погибли, пытаясь спасти тонущую женщину. По данным местных служб, внезапная волна сбила с ног 26-летнюю Патрицию дель Пилар Белло Лабе, гулявшую по пляжу, и утащила ее в море.