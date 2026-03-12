The Sun: четверо человек в Чили погибли, пытаясь спасти тонущую женщину

В Чили четверо человек погибли, пытаясь спасти тонущую женщину, пишет The Sun.

Инцидент произошел вечером в понедельник. По данным местных служб, внезапная волна сбила с ног 26-летнюю Патрицию дель Пилар Белло Лабе, гулявшую по пляжу, и утащила ее в море.

Ее спутник, Фелипе Эрнандес Бустос, сразу бросился в воду, пытаясь спасти женщину, однако вскоре сам начал бороться с сильным прибоем.

Свидетелями происходящего стали Бен Роберт Вуд, его 77-летний отец Норман Рэй Вуд и партнерша Мария Хосе Дуарте Урета. Все трое бросились в воду, пытаясь помочь попавшей в беду паре. К сожалению, спасти никого не удалось — все трое утонули.

Единственным выжившим оказался Фелипе — его удалось эвакуировать военнослужащим с помощью вертолета военно-морских сил.

Чилийская судебно-медицинская служба сообщила, что причиной смерти всех четырех погибших стала асфиксия при погружении под воду.

